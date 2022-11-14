Водитель скончался на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки погиб после столкновения с прицепом КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла утром 14 ноября в Каневском районе. Предварительно, 65-летний водитель Mitsubishi ближе к 07:00 проезжал по трассе станица Стародеревянковская - станица Новодеревянковская.

В какой-то момент он не успел затормозить и столкнулся со стоящим на дороге прицепом КамАЗа – как оказалось, тот отсоединился в движении.

- Водитель легкового автомобиля погиб на месте столкновения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Тимашевском районе в ДТП с двумя КамАЗами погиб один человек. На месте скончался виновник аварии.