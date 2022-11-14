ВТБ увеличивает беспроцентный период по кредитным картам до 200 дней

ВТБ меняет срок беспроцентного периода по новым кредитным «Картам возможностей» и увеличивает его в два раза, до 200 дней. Клиенты смогут совершать покупки и более полугода не оплачивать проценты банку. Новые условия будут доступны однократно при первом использовании карты, после чего беспроцентный период составит до 110 дней.

Клиенты могут оформить кредитную «Карту возможностей» на базе национальной платежной системы «Мир». Выпуск и обслуживание бесплатное, без дополнительных условий. Первый беспроцентный период до 200 дней действует однократно в течение первых шести месяцев действия договора, второй и последующие беспроцентные периоды - до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей. Держателям карты в рамках программы лояльности доступен кешбэк от 2% в категориях «Супермаркеты», «Транспорт и такси», «Рестораны и кафе», а также до 50% у партнёров.

«Наши клиенты активно используют кредитки для оплаты в супермаркете, онлайн-магазинах, для покупки туристических поездок, а также на крупные приобретения. По данным ВТБ, 29% россиян, владельцев кредитных карт, оплачивают покупки ей несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют ее каждый день. Это подтверждает высокую потребительскую активность среди владельцев карт. Поэтому ВТБ продолжает улучшать условия обслуживания по «Карте возможностей» и увеличивает почти в два раза беспроцентный период. Рассчитываем, что новые условия по картам будут особенно актуальны в предновогоднее время и позволят клиентам совершить все запланированные покупки», - прокомментировала Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитных карт» банка ВТБ.

Условия актуальны для клиентов, оформляющих новую «Карту возможностей». Для ее оформления необходимо заполнить короткую анкету на сайте www.vtb.ru. Получить карту можно любым удобным способом: заказать курьерскую доставку на дом или забрать в ближайшем отделении банка.

Клиенты смогут оформить кредитную карту ВТБ с обновленными условиями до 15 января 2023 года.