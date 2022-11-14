На Кубани задержали хакера, похищавшего банковские данные пользователей Фото из архива КП

На Кубани задержали хакера, похищавшего банковские данные пользователей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили причастность 27-летнего жителя города Горячего Ключа в распространении вредоносных компьютерных программ на популярных сайтах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, мужчина купил на время вредоносные программы и устанавливал их на компьютеры обманом. Пользователи переходили по ссылкам к видео на популярных платформах.

В это время в компьютер проникал вирус, копирующий логины, пароли, банковские данные и криптовалютные счета. Позже полученную информацию мужчина размещал на площадках даркнета.

- Следственным отделением ОМВД РФ по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Санкциями предусмотрено максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.