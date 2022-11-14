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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:42

На Кубани задержали хакера, похищавшего банковские данные пользователей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани задержали хакера, похищавшего банковские данные пользователей Фото из архива КП

На Кубани задержали хакера, похищавшего банковские данные пользователей Фото из архива КП

На Кубани задержали хакера, похищавшего банковские данные пользователей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили причастность 27-летнего жителя города Горячего Ключа в распространении вредоносных компьютерных программ на популярных сайтах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, мужчина купил на время вредоносные программы и устанавливал их на компьютеры обманом. Пользователи переходили по ссылкам к видео на популярных платформах.

В это время в компьютер проникал вирус, копирующий логины, пароли, банковские данные и криптовалютные счета. Позже полученную информацию мужчина размещал на площадках даркнета.

- Следственным отделением ОМВД РФ по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Санкциями предусмотрено максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.