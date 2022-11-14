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НовостиОбщество14 ноября 2022 10:03

Зимние пляжи заработали в Сочи

Всего зимних пляжей на курорте - 40
Ангелина НАЗАРЧУК
На территориях обновили уличную мебель и установили фотозоны. Фото: администрация Сочи

На территориях обновили уличную мебель и установили фотозоны. Фото: администрация Сочи

В Сочи заработали зимние пляжи. На курорте открылось 40 мест для отдыха. На территориях обновили уличную мебель и оборудовали места для занятий спортом. Планируют открыть специальные фотозоны.

К слову, зимние пляжи открылись во всех районах Сочи. Здесь даже появились зимние беседки, мягкие кресла-качалки и тренажеры.

Для любителей спорта на пляжах оборудовали площадки, места для игр в волейбол. Все спортивные площадки открыты. На зимних пляжах продолжают работать спасатели.