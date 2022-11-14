В Краснодаре завершили монтаж пролетов Яблоновского моста Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершили монтаж пролетов Яблоновского моста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, новый Яблоновский мост соединит Краснодар и Тахтамукайский район Адыгеи. После завершения работ с пролетами подрядчик приступит к монтажу деталей арки и установке вант.

Сейчас Яблоновский мост готов на 71%. Здесь подготовят четыре полосы, тротуар и велосипедную дорожку.

Полностью завершить работы планируют в 2023 году.

- Строительство ведут с опережением сроков благодаря поддержке правительства РФ и выделенным в 2021 году из федерального бюджета дополнительных 2,5 миллиарда рублей, - уточнили в пресс-службе региональной администрации.