В Хостинском районе Сочи благоустраивают общественные места

В селе обустраивают детские площадки. Фото: администрация Сочи

В Хостинском районе Сочи продолжают благоустраивать общественные места. В рамках краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления 2021» ТОС «Пластунка» занял второе место с призовым фондом 300 тысяч рублей. Деньги направили на благоустройство сквера на улице Джапаридзе.

- Здесь ведутся работы по укладке брусчатки. Также будет выполнено озеленение. В дальнейшем планируется обустройство еще одного сквера по улице Леселидзе, - сообщил глава Хостинского района Иван Савин.

Также в селе обустраивают детские площадки. На них устанавливают качели и скамейки. Все площадки застилают резиновым покрытием.

По улице Джапаридзе поменяли 350 метров дорожного полотна. А до конца 2022 года заменят асфальт на улице Леселидзе.