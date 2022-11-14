Преподаватели Театрального института имени Щукина провели мастер-классы в Сочи

Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина выступили и поделились своим опытом с преподавателями. Фото: администрация Сочи

В Новом театре Сочи с 12 по 13 ноября проходили актерские мастер-классы. Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина выступили и поделились своим опытом с участниками.

- На выходных для наших педагогов состоялись мастер-классы от преподавателей Щукинского театрального института. На этой неделе пройдет масштабный Всероссийский фестиваль, посвященный творчеству Александры Пахмутовой, - рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

Преподаватели Театрального института – Елена Ласковая и Андрей Левицкий – познакомили присутствующих с элементами методики Вахтанговской школы. В рамках мастер-класса все участники опробовали новые знания на практике. Елена Ласковая и Андрей Левицкий дали некоторые рекомендации по дальнейшему саморазвитию.