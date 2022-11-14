В Краснодаре выбирают поставщика 22 новых троллейбусов

В Краснодаре запустили конкурс по выбору поставщика 22 новых троллейбусов Фото: Павел КЛОКОВ

В Краснодаре запустили конкурс по выбору поставщика 22 новых троллейбусов. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Всего для краевого центра закупят 60 низкопольных троллейбусов с кондиционерами. Документы для конкурса по выбору поставщика еще 38 единиц транспорта опубликуют в ближайшие дни.

- На обновление троллейбусного парка мы уже получили субсидию - один миллиард рублей из регионального бюджета, 75 миллионов профинансируем из городского. Планируем, что все троллейбусы поступят в Краснодар до конца второго квартала следующего года, - отметил глава города.

Отмечается, что троллейбусы помогут продлить маршрут № 4 по Красных Партизан и Западному обходу до ЖК «Немецкая Деревня», запустить новый маршрут - от ж/д вокзала до Губернского - и обновить транспорт.

- Лишь 6,5% троллейбусного парка соответствует современным требованиям. Постепенно будем исправлять эту ситуацию, - добавил Евгений Наумов.