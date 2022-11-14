На Кубани напишут «Казачий диктант-2022» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани напишут «Казачий диктант - 2022». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Акция пройдет в регионе 8 по 10 декабря уже пятый раз. К участию приглашаются желающие жители, представители Кубанского казачьего войска, учащиеся и педагоги классов и групп казачьей направленности в возрасте от 8 лет, школ с региональным статусом «казачья образовательная организация» и кадетских корпусов.

Диктант проведут в очно-заочном формате на сайтах Союза казачьей молодежи Кубани Кубанского казачьего войска. Кроме того, организаторы откроют свыше тысячи очных площадок в образовательных организациях.

Работы будут состоять из 20 вопросов по истории, культуре, традициям российского казачества. Оценят их по стобалльной шкале. После завершения участникам вручат электронные и бумажные сертификаты.

- На Кубани продолжает активно развиваться система непрерывного казачьего образования, а подобная акция позволяет приобщаться к изучению истории, традиционной культуры жителям и гостям края, - отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.