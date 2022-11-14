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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:21

Один человек погиб при взрыве газа в частном доме в Адыгее

Следователи устанавливают причины ЧП
Светлана ОВДЕЙ
В доме частично обрушилась стена Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике Адыгея

В доме частично обрушилась стена Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике Адыгея

Один человек погиб при взрыве газа в частном доме в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

ЧП произошло днем 14 ноября в ауле Тахтамукай.

- В 12:13 поступило сообщение о том, что в Тахтамукайском районе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На место направили пожарные подразделения. Пожар охватил площадь в 30 квадратных метров. А в доме частично обрушилась стена.

В результате происшествия погиб один человек. Уточняется, что газовые службы отключили пострадавший дом от газоснабжения.

В настоящее время следователи устанавливают причины ЧП.