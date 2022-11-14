Алексей Передереев Фото: пресс-служба администрации Апшеронского района

В Апшеронском районе Кубани выбрали главу. Должность занял Алексей Передереев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Главу района избрали на внеочередной сессии Совета Апшеронского района. Всего на должность претендовали три человека. По результатам голосования большинство выбрали исполняющего обязанности главы муниципалитета Алексея Передереева.

- В районе много проблем, которые требуют незамедлительного решения. В первую очередь это вопросы социальной направленности и экономического развития. Уверен, что при совместной работе мы добьемся успеха в этих и других направлениях жизни района, - отметил на заседании новый глава района.

Алексей Передереев родился в 1987 году в Хадыженске. Первую специальность - юриста - получил в Апшеронском лесхоз-техникуме, после чего получил высшее образование по специальностям «Юриспруденция» «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

В 2020 году Алексей Передереев избран депутатом Совета Апшеронского района. Женат, воспитывает дочь.