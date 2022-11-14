В этом году жители Краснодарского края решили отдать предпочтение круизам и подвижному отдыху

Анализ обезличенных данных, собранных за прошедшие месяцы 2022 года, показал: круизы, экскурсии и активный туризм пользуются все большей популярностью, а зимние «покатушки» некоторая часть населения решила заменить летним горным отдыхом в тех же местах.

Значительно вырос интерес к речным круизам: посещение сайтов, где можно получить информацию и забронировать отдых, увеличилось вполовину. Первые в тройке популярности - infoflot.com, vodohod.com, rivertickets.ru. Такая тенденция сложилась с января по август этого года.

Как показывает возрастной срез, о путешествии по волнам в большей степени мечтают жители края от 35 до 54 лет, далее следует группа 55-летних, а молодые люди (18 – 34 лет) занимают только пятую часть.

Молодежь предпочитает более активные и иногда экстремальные развлечения: от джипинга и походов до экскурсионных туров. Количество желающих принять участие в таких поездках выросло примерно на двадцать пять процентов.

А вот горнолыжные курорты (включая наиболее популярный – Красную Поляну) в январе – марте этого года приняли на пять процентов меньше отдыхающих, чем обычно. Но наверстали в жаркие месяцы благодаря активному развитию летнего туризма. Прирост составил 8 процентов, а средний возраст отдыхающих стал солиднее.