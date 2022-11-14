Дело направили в суд Фото из архива КП

Житель Кубани пожалел о проданной машине и заявил в полицию об угоне. Его будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 21-летний житель Усть-Лабинского района разместил в интернете объявление о продаже машины. Передав покупателю автомобиль ВАЗ-2107, позже он захотел его вернуть. Для этого парень решил сообщить об угоне и написал заявление в полицию.

- В результате проверки полицейские установили, что в действительности никаких противоправных действий в отношении заявителя совершено не было, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На бывшего владельца авто завели уголовное дело по ч.1. ст. 306 «Заведомо ложный донос». На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.