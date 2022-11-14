Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в крае обсудили депутаты ЗСК

«Краснодарский край стал одним из первых субъектов Российской Федерации, принявших так называемый «Детский закон», который действует уже 14 лет. Он направлен на предупреждение детской беспризорности и подростковой преступности, создание в регионе правовых и организационных условий для защиты жизни и здоровья детей. Благодаря ему спасены тысячи детских судеб», – сказал Юрий Бурлачко.

О том, какая работа проводится в данном направлении, доложил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша. Он проинформировал, что в рамках закона всего на территории края за 9 месяцев 2022 года с ночных улиц возвращены в семьи 8161 несовершеннолетний, из них более 150 подростков помещены в органы и учреждения системы профилактики. За весь период реализации закона, начиная с 1 августа 2008 года, выявлено и передано в семьи более 242,3 тыс. несовершеннолетних, с которыми не случилось беды, которые не попали в дорожно-транспортные происшествия, не стали жертвами преступлений. К настоящему времени на 78,5% сократилось число выявленных нарушителей требований закона.

По данным руководителя ведомства, в целом реализация закона положительно отразилась на состоянии подростковой среды на Кубани за последние 14 лет – уровень подростковой преступности снизился на 62,8 %. По итогам 9 месяцев 2022 года тоже отмечено снижение на 12,8 %.

Также Сергей Гаркуша напомнил, что в регионе образована комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации края и 56 таких комиссий при администрациях муниципалитетов. Отдельно министр ознакомил с реализацией госпрограммы «Дети Кубани», на которую направляется порядка 20 млрд рублей. В её рамках для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, ежегодно проводятся краевые детские фестивали и конкурсы. Ежегодный охват детей в этих мероприятиях составляет в среднем 7-8 тыс. человек.

Председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил, что важный фактор в борьбе с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних – непрерывность образования и полная занятость детей. По его мнению, для этого в крае выстроена целая система, включая работу с детьми и родителями классных руководителей, психологов, социальных педагогов. Кроме этого, комитет считает, что эффективные модели системы профилактики должны основываться на личностно ориентированном и системном подходах. Профилактическая работа должна быть направлена прежде всего на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, развитие программ профилактики семейного неблагополучия, повышение уровня жизни.

В ходе обсуждения депутаты интересовались, как прирост детского населения в регионе влияет на ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних, какая работа проводится с этими детьми для их адаптации, были подняты и другие вопросы. В частности, они касались организации занятости детей в каникулярное время.

Подводя итог, Юрий Бурлачко отметил, что эффективная организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это не только задача министерства.

«Это общая задача, которой нужно заниматься комплексно. Социально-экономические проблемы, национально-демографические и политико-правовые перемены не должны повлиять на её решение. В основе этой работы – защита прав и свобод несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения, оказание педагогической, социальной, психологической помощи нашим детям. И нам необходимо мобилизовать все силы и ресурсы для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка. Потому что это наше будущее и от нас зависит, кто завтра будет растить хлеб и отстаивать интересы региона и страны», – сказал Юрий Бурлачко.

Депутаты приняли резолюцию, в которой нашли отражение прозвучавшие предложения по совершенствованию работы с детским населением Кубани, в том числе рекомендация повысить качество организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их родителей. Также было принято решение вернуться к этому вопросу в марте следующего года.