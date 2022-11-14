В сочинском селе Пластунка построят офис врача, школу и детсад

Администрация планирует строительство детского сада на 100 мест. Фото: администрация Сочи

В селе Пластунка Хостинского района Сочи планируют построить офис врача, школу и детсад. На данный момент завершается строительство кабинета врача общей практики. Объект откроется в конце декабря. К слову, прием пациентов будет вестись круглосуточно.

Также администрация планирует строительство детского сада на 100 мест. В селе появится и новая школа. А через реку Сочи построят автомобильный мост. Возведение объектов занесено в паспорт ТОС.

Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи благоустраивают общественные места. В селе Пластунка появится новый сквер.