Туристы затаптывают корни уникальных кипарисов под Анапой, несмотря на запрет

Туристов не останавливают ограждение и предупреждающие таблички Фото: кадр из видео

Туристы затаптывают корни уникальных кипарисов под Анапой, несмотря на введенный запрет. Посетители известного озера сняли на видео обстановку вокруг достопримечательности.

На кадрах видно, как туристы, несмотря на установленное ограждение и предупреждения, перелезают через забор. После этого они топчутся на корнях деревьев, желая сделать яркие снимки.

Напомним, запрет на прогулки около кипарисов ввели из-за обмеления озера. Рядом установили предупреждающие таблички.

Огородить растения и временно запретить доступ к ним решили в краевом министерстве природных ресурсов. Как отметили в ведомстве, посетители, ходящие по корням деревьев, фактически наступают на «легкие» растений.

К слову, за повреждение кипарисов болотных предусмотрена ответственность – виновным может грозить административный штраф от пяти до 100 тысяч рублей.