Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 12:23

Туристы затаптывают корни уникальных кипарисов под Анапой, несмотря на запрет

Установленный здесь забор не останавливает посетителей
Светлана ОВДЕЙ
Туристов не останавливают ограждение и предупреждающие таблички Фото: кадр из видео

Туристов не останавливают ограждение и предупреждающие таблички Фото: кадр из видео

Туристы затаптывают корни уникальных кипарисов под Анапой, несмотря на введенный запрет. Посетители известного озера сняли на видео обстановку вокруг достопримечательности.

На кадрах видно, как туристы, несмотря на установленное ограждение и предупреждения, перелезают через забор. После этого они топчутся на корнях деревьев, желая сделать яркие снимки.

Напомним, запрет на прогулки около кипарисов ввели из-за обмеления озера. Рядом установили предупреждающие таблички.

Огородить растения и временно запретить доступ к ним решили в краевом министерстве природных ресурсов. Как отметили в ведомстве, посетители, ходящие по корням деревьев, фактически наступают на «легкие» растений.

К слову, за повреждение кипарисов болотных предусмотрена ответственность – виновным может грозить административный штраф от пяти до 100 тысяч рублей.