Более 9,6 тысячи соцконтрактов заключили жители Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 9,6 тысячи соцконтрактов заключили жители Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Региональную программу 2022 года выполнили на 97,4%. Из всех соцконтрактов 4402 подписаны на поиск работы, 2251 – на индивидуальное предпринимательство. Еще 807 договоров заключены на ведение личного подсобного хозяйства и 2191 - на иные цели.

В 2022 году на реализацию региональной программы выделили 1,1 миллиарда рублей. Всего запланировано заключить более 9,9 тысячи соцконтрактов.

В настоящее время желающим начать свое дело и вести личное подсобное хозяйство выделяют по 200 тысяч рублей, а на индивидуальное предпринимательство – по 350 тысяч рублей.

Напомним, для заключения соцконтрактов необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.