Следователи устанавливают причины ЧП Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

Следователи организовали проверку после гибели человека при взрыве газа в частном доме Адыгеи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Напомним, ЧП произошло в ауле Тахтумакай Тахтумакайского района. Днем 14 ноября в одном из частных домов произошел взрыв газа.

- В 12:13 поступило сообщение о том, что в Тахтамукайском районе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар охватил площадь в 30 квадратных метров. А в доме частично обрушилась стена. В результате пожара погибла 82-летняя хозяйка. Следователи устанавливают причины ЧП.

- В настоящее время следователи находятся на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.