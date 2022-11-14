Следователи проводят проверку Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи рассказали подробности пропажи 7-летнего мальчика в Анапе. В настоящее время проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ребенок бесследно исчез накануне вечером. Мальчик ушел кататься на велосипеде, но домой так и не вернулся. Родители забили тревогу и обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам. Спустя немного времени пропавшего ребенка нашли.

Как оказалось, после прогулки мальчик поехал не домой, а к тете, у которой остался ночевать. При этом он не рассказал женщине, что не предупредил родителей. Тетя не знала, что ребенка уже активно ищут.

- В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.