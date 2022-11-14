Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 13:14

Жителей Адыгеи предупредили о заморозках до -4 в выходные

В середине недели в регионе ожидаются дожди
Светлана ОВДЕЙ
В выходные днем столбики термометров опустятся до +4 градусов Фото: официальная страница Правительства республики Адыгея во Вконтакте

В выходные днем столбики термометров опустятся до +4 градусов Фото: официальная страница Правительства республики Адыгея во Вконтакте

Жителей Адыгеи предупредили о заморозках до -4 в выходные. О похолодании сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, в течение недели температура в регионе будут достигать +10...15 градусов тепла. Но уже в выходные, 19 и 20 ноября, столбики термометров резко опустят до +4 градусов.

В эти же дни в регионе возможны заморозки. Температура достигнет отметок -2...-4 градуса.

В начале недели в Адыгее будет солнечно. А уже в четверг и пятницу в регионе ожидаются дожди.