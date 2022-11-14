Первые 1,5 тысячи тонн мандаринов завезли из Абхазии в Сочи

Кроме мандаринов предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн) Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи из Абхазии завезли первые 1,5 тысячи тонн мандаринов. Только за последние сутки было оформлено 130 тонн цитрусовых.

- Кроме мандаринов, предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн). Всего ввезено порядка 2,2 тысячи тонн сельхозпродукции, - об этом “Комсомольской правде” - Кубань” сообщили в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни.

К слову, все цитрусовые плоды проходят через фитосанитарный контроль. Все фрукты включены в перечень подкарантинной продукции.

Напомним, что в 2021 году в России было завезено не менее 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тысяч тонн плодов.