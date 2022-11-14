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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:17

Первые 1,5 тысячи тонн мандаринов завезли из Абхазии в Сочи

За последние сутки оформлено 130 тонн цитрусовых
Ангелина НАЗАРЧУК
Кроме мандаринов предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн)

Кроме мандаринов предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн)

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи из Абхазии завезли первые 1,5 тысячи тонн мандаринов. Только за последние сутки было оформлено 130 тонн цитрусовых.

- Кроме мандаринов, предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн). Всего ввезено порядка 2,2 тысячи тонн сельхозпродукции, - об этом “Комсомольской правде” - Кубань” сообщили в пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни.

К слову, все цитрусовые плоды проходят через фитосанитарный контроль. Все фрукты включены в перечень подкарантинной продукции.

Напомним, что в 2021 году в России было завезено не менее 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тысяч тонн плодов.