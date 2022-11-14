Молодежный конкурс «Фотовзгляд-2022» проходит в Майкопе

Заявки принимают до 15 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодежный конкурс «Фотовзгляд-2022» продолжается в Майкопе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подать заявки могут юноши и девушки в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие, работающие или обучающиеся в Майкопе и других городах и районах Адыгеи. Участников разделяют на три возрастные категории – от 14 до 18, от 19 до 25 и от 26 до 35 лет.

- Каждый участник может представить вместе с заявкой не более 20 своих работ - файлы JPG-формата - до 15 ноября по адресу: photoclub-lagonaky01@mail.ru с пометкой «Фотовзгляд-2022», - уточнили в пресс-службе администрации Майкопа.

Победителей конкурса наградят дипломами и призами. После этого будет издан буклет с лучшими работами.

Подробные условия конкурса описаны по ссылке в официальном положении.