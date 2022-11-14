В Туапсинском районе размещены почти 4,4 тысячи Херсонской области Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Паспорта граждан РФ выдали жителям Херсонской области в Туапсинском районе. Документ получили 42 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На церемонии вручения жители новой Херсонской области произнесли текст присяги, подтвердили готовность соблюдать законы и традиции страны, уважать историю, культуру и традиции.

- Паспорт гражданина РФ – не просто документ, это символ принадлежности к великой стране. Теперь у вас есть возможность начать новую жизнь, успешно работать, воспитывать детей на основе ценностей, близких всем нам, - отметил и. о. главы муниципалитета Сергей Сидоренко.

В настоящее время Туапсинский район Краснодарского края принял почти 4,4 тысячи жителей Херсонской области. Приезжающих размещают в здравницах Джубги, Новомихайловского, Ольгинки, Небуга, Агоя, Лермонтово, Тенгинки, Шепси и Дедеркоя.