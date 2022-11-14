Евгений Наумов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара раскритиковал долгое проектирование приюта для собак. Работу по учреждению для животных обсудили на аппаратном совещании.

Напомним, первый муниципальный приют для собак должен появиться в поселке Березовом по улице им. Скульптора Коломойцева. Здание на участке в 1,3 гектара сможет принимать 250 животных.

Собак в течение 26 дней будут лечить, стерилизовать, прививать и чипировать. После этого животных вернут хозяевам, найдут новых или выпустят на место прежнего обитания.

- Два года мы проектируем небольшой невысокотехнологичный объект. А что там случилось? Проектировщик недобросовестный или что? Пошагово мне разложите всю ситуацию по объекту. Я хочу четко понимать - кто и где «ничего не делал», - сказал Евгений Наумов.

Уточняется, что глава города поручил директору департамента городского хозяйства и ТЭК Владиславу Белому расписать процесс проектирования приюта.