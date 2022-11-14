Третий этап спартакиады среди казачьей молодежи прошел в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Третий этап спартакиады среди казачьей молодежи прошел в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соревнования разделены на девять этапов. На третьем из них участвовали 15 команд из учащихся казачьих обществ, школ и средних профессиональных образовательных организаций, «Казачьи сотни» из ВУЗов края, представители военно-патриотических казачьих клубов и кадеты Кубанского казачьего корпуса им. атамана Бабыча.

Более 85 человек соревновались в лазер-ране – забегах на дистанции до трех километров со стрельбой из лазерного пистолета на огневых рубежах. По итогам третьего этапа победили студенты Краснодарского монтажного техникума. Второе место заняли учащиеся 10 класса Кубанского казачьего кадетского корпуса им. атамана Бабыча, а третье - одиннадцатиклассники корпуса.

По результатам трех этапов соревнований на первом месте рейтинга разместились ребята из казачьего общества Красный кут школы №8. Вторую строчку занимает Краснодарский монтажный техникум, а третью - Краснодарский технический колледж.

Четвертый этап спартакиады пройдет 17 декабря. Участники будут соревноваться в стрельбе из мелкокалиберной винтовки.