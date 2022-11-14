В Краснодаре на три дня ограничат движение машин по улице Новороссийской

На улице Новороссийской ограничат движение транспорта. Фото: krd.ru

В Краснодаре с 15 по 17 ноября ограничат движение машин по улице Новороссийской. На участке от Шевченко до Вишняковой уложат асфальт.

- С учетом приближающихся холодов нужно как можно скорее завершить начатые работы по обновлению дорожного полотна. Их придется проводить в дневное время, - сообщила исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Уточняется, что автомобилисты могут объезжать ремонтируемый участок, используя альтернативные дороги по улицам Ставропольской и Шевченко. Также по улицам Селезнева и Адыгейской Набережной.