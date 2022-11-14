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Видео поножовщины со стрельбой сняли в Анапе. На нем очевидцы рассказали, что мужчина напал с ножом на двоих участковых и забаррикадировался в доме. Инцидент произошел вечером 14 ноября.

- Представители энергосбытовой компании прибыли для отключения электроэнергии в связи с неуплатой к дому 56-летнего местного жителя. Их сопровождали двое участковых. Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении от электросети, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент сообщается о штурме дома мужчины.

Пострадавших доставили в больницу. У одного полицейского ножевое ранение ноги. У второго порезана нога. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.