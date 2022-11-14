Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани14 ноября 2022 16:27

Видео поножовщины со стрельбой сняли в Анапе

Мужчина ранил двух полицейских
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/makovozovy

Фото: t.me/makovozovy

Видео поножовщины со стрельбой сняли в Анапе. На нем очевидцы рассказали, что мужчина напал с ножом на двоих участковых и забаррикадировался в доме. Инцидент произошел вечером 14 ноября.

- Представители энергосбытовой компании прибыли для отключения электроэнергии в связи с неуплатой к дому 56-летнего местного жителя. Их сопровождали двое участковых. Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении от электросети, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент сообщается о штурме дома мужчины.

Пострадавших доставили в больницу. У одного полицейского ножевое ранение ноги. У второго порезана нога. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.