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Следком завел уголовное дело по факту поножовщины в Анапе. 56-летний житель села Цибанобалка ударил ножом двух полицейских и выстрелил в сотрудника СК.

- Мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления. Также следственным управлением в отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчина долгое время не платил счета за коммуналку. В связи с этим городские службы выехали по адресу для отключения коммуникаций. Вместе с коммунальщиками находились двое полицейских.

Злоумышленник напал на сотрудников правоохранительных органов. После этого он забаррикадировался у себя дома с ружьем. Мужчина оказывает сопротивление уже больше четырех часов.