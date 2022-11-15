Узнали, где будут отключения света в Сочи 15 и 16 ноября 2022 года

В Сочи нет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 15 и 16 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на несколько часов с 00:00 до 06:00 и с 7:00 до 19:00.

- 15 ноября света не будет с 00:00 до 06:00 на улицах: Сухумское шоссе, Дарвина, Искры, Калиновая, Эпроновская, Апшеронская, Ростовская, Камо и в переулке Тихий. С 07:00 до 19:00 электроэнергию отключат в поселке Лазаревское на улицах Изумрудная, Родниковая, Калараш. Также в селе Прогресс на улицах Юбилейная и Энтузиастов, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

В селе Барановка 15 ноября света не будет на улицах Барановское шоссе, Золотая, Братьев Аракелян, Светогорская, Липовая, Античная, Лимонная, Старокубанская, Фундучная, Комсомольская, Грибоедова 13а и в переулке Родниковый. Также отключат электроэнергию на улицах Пионерская, Короткая 2,2а,4а, Серафимовича, Джигитская, Театральная 4-А/1, Черноморская 2,2/2, Ясногорская. В переулках Ахунский, Юбилейный, СТ «Калина». Также в селах Алексеевское, Татьяновка, Марьино, ауле Тхагапш и поселке Горный Воздух.

16 ноября электричество выключат с 07:00 до 19:00 в селе Пластунка на улицах Леселидзе, Джапаридзе, в СТ «Лесные поляны», на улицах Целинная, Комсомольская, Грибоедова 13а, Пионерская, Короткая, Серафимовича, Джигитская, Театральная 4-А/1, Черноморская 2,2/2, Крымская. Также в поселках Отрадное, Солох-аул, Лоо на улицах Таежная, Талинская, Переулок Калиновый, СНТ «Лесная поляна-2», СНТ «Лесная поляна-4», СНТ «Ветеран», в переулках Ахунский и Юбилейный. В СТ «Калина» на улицах Демократическая, Кропоткинская, Ахштырская, Белорусская, Ленина, Хостинская. Кроме того,, на улицах Гранатовая, Владимировская, Терновая, Мзымтенская, Дагестанская, Выселковская, Афипская, Сормовская, Грушевая, Клубная, Рассвет, Гранатовая и в переулке Садовый.