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В Анапе забаррикадировавшийся в доме мужчина ранил еще одного полицейского. Инцидент произошел на улице Садовой в селе Цибанобалка.

56-летний местный житель ударил ножом двух участковых. Они приехали к дому злоумышленника вместе с городскими службами, которые собирались отключить коммуникации за неуплату.

- В отношении 56-летнего жителя села Цибанобалка Анапского район возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратурой Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что в сотрудников следственного управления мужчина стрелял несколько раз. Ему удалось ранить еще одного полицейского, которого госпитализировали.