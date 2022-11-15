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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 22:47

Прокуратура Кубани поставила на контроль дело мужчины, ударившего ножом двух полицейских и выстреливших в сотрудника СК

Житель Анапы оказывал сопротивление больше четырех часов
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/makovozovy

Фото: t.me/makovozovy

Прокуратура Кубани поставила на контроль дело мужчины, ударившего ножом двух полицейских и выстреливших в сотрудника СК. Инцидент произошел на улице Садовой в селе Цибанобалка.

Житель Анапы долгое время не платил за коммуналку. В результате сотрудники городских служб приехали по указанному адресу, чтобы отключить дом от коммуникаций. С ними находились двое участковых.

- Преследуя цель воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, мужчина причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по городу Анапе. Также он нанес резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленник забаррикадировался в своем домовладении с ружьем. После приезда на место происшествия сотрудников следственного управления он начал стрелять в них. Одного из полицейских ранили. Всех пострадавших доставили в больницу.

Мужчину, напавшего на полицейских, убили во время штурма дома .