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НовостиОбщество15 ноября 2022 4:17

Госдума перенесла рассмотрение закона о расширении территории Сириуса на две недели

Депутат рекомендовал отложить его принятие для проведения опроса местных жителей
Ангелина НАЗАРЧУК
Сириус планируют расширить на 88 тысяч гектаров за счет Сочи

Сириус планируют расширить на 88 тысяч гектаров за счет Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет госдумы принял решение перенести рассмотрение закона о расширении территории Сириуса на две недели. Проект должны были обсудить 15 ноября. Сириус планируют расширить на 88 тысяч гектаров за счет Сочи. Это примерно третья часть курорта.

- До самого последнего момента вопрос о своевременности рассмотрения законопроекта оставался предметом самой серьезной дискуссии, - сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы от Сочи.

Константин Затулин высказал свое мнение о законопроекте. Депутат предложил отложить его принятия для проведения опроса среди местных жителей. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал перенос рассмотрения законопроекта как минимум на две недели.

- Предполагается, что в ближайшее время этот вопрос станет предметом совещаний в Администрации Президента РФ, - написал Константин Затулин.