Госдума перенесла рассмотрение закона о расширении территории Сириуса на две недели

Сириус планируют расширить на 88 тысяч гектаров за счет Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет госдумы принял решение перенести рассмотрение закона о расширении территории Сириуса на две недели. Проект должны были обсудить 15 ноября. Сириус планируют расширить на 88 тысяч гектаров за счет Сочи. Это примерно третья часть курорта.

- До самого последнего момента вопрос о своевременности рассмотрения законопроекта оставался предметом самой серьезной дискуссии, - сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы от Сочи.

Константин Затулин высказал свое мнение о законопроекте. Депутат предложил отложить его принятия для проведения опроса среди местных жителей. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал перенос рассмотрения законопроекта как минимум на две недели.

- Предполагается, что в ближайшее время этот вопрос станет предметом совещаний в Администрации Президента РФ, - написал Константин Затулин.