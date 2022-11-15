Средняя площадь квартир в новостройках Сочи снизилась на 16%

Тенденция к сокращению площадей является долгосрочной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сочи площадь квартир в новостройках снизилась на 16%. Такую динамику заметили в октябре этого года среди крупных городов России. Средняя площадь квартир в Сочи составляет 31 квадратный метр.

- Уменьшение средней площади квартир в новостройках — один из способов сохранить спрос в условиях растущих цен на объекты. При этом тенденция к сокращению площадей является долгосрочной, - заявил руководитель направления первичной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

К слову, квартиры в новостройках уменьшаются и в Москве. В столице России площадь стала меньше на 15% (до 47 квадратных метров). Топ-3 списка замыкает Саратов с динамикой -13% процентов, где средняя площадь составила 49 квадратных метров.