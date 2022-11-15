На Кубани водителей попросили отказаться от поездок из-за сильного тумана

Погода в регионе будет ухудшаться Фото: Галина КОПЫЛОВА

Утром 15 ноября на Краснодарский край опустился сильный туман. Из-за белой пелены складывается сложная обстановка на дорогах. В Госавтоинспекции призвали водителей по возможности отказаться от поездок.

- Если пришлось выехать, то необходимо быть предельно внимательным, выбирать скорость движения, позволяющую водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства, использовать противотуманные фары, а также увеличить дистанцию, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Пешеходов попросили не забывать про светоотражающие жилеты или элементы на верхней одежде.

По прогнозам, к концу недели в регионе ожидаются дожди и ветер.