Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 5:13

В Прикубанском округе Краснодара 13 улиц остались без света

На энергосетях произошла авария
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Электрики устраняют неполадки

Электрики устраняют неполадки

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара утром 15 ноября.

- Из-за повреждения кабельной линии отключены ПС «С-310» и 8 трансформаторных подстанций, - отметили в ЕДДС города.

Без света остались улицы Дзержинского, Волгоградская, Грибоедова, Нестерова, Сафонова, Гастелло, Димитрова, Лазурная, Можайского, Циолковского, Полевая, Талалихина, Ярославского.

На место выехала аварийная бригада. О времени восстановительных работ не сообщается.