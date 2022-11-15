В Прикубанском округе Краснодара 13 улиц остались без света

Электрики устраняют неполадки

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара утром 15 ноября.

- Из-за повреждения кабельной линии отключены ПС «С-310» и 8 трансформаторных подстанций, - отметили в ЕДДС города.

Без света остались улицы Дзержинского, Волгоградская, Грибоедова, Нестерова, Сафонова, Гастелло, Димитрова, Лазурная, Можайского, Циолковского, Полевая, Талалихина, Ярославского.

На место выехала аварийная бригада. О времени восстановительных работ не сообщается.