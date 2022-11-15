В Краснодаре в ноябре начнут строить подземный переход через Красных Партизан

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В Краснодаре выбрали подрядчиков для реконструкции пяти улиц. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту Александровской, Циолковского, Зиповской, Ратной Славы и Симферопольской. Кроме того, нашли подрядчика для строительства подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан в районе ККБ № 2. К работам приступят в ноябре.

— К реконструкции или строительству этим объектов приступим в ближайшее время, они имеют большую значимость для города. Капремонт и расширение участков помогут разгрузить некоторые улицы, повысить безопасность автомобилистов и пешеходов, — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

По улицам Александровской, Циолковского и Ратной Славы заасфальтируют гравийные участки, сделают тротуары, велодорожки и уличное освещение. На Зиповской от Байбакова до Московской расширят проезжую часть до четырех полос. На Симферопольской расширят проезжую часть, обустроят разворотное кольцо, приведут в порядок и до четырех полос расширят существующий железнодорожный переезд.

В администрации Краснодара отметили, что 15 ноября завершается прием заявок на конкурс по реконструкции улицы Домбайской.