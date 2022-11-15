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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:28

В Сочи на срочную службу отправят 800 новобранцев

В 2021 году план превысили на 13%
Ангелина НАЗАРЧУК
Осенняя призывная кампания будет идти до конца 2022 года.

Осенняя призывная кампания будет идти до конца 2022 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи с начала 2022 года на срочную службу отправились уже более 450 новобранцев. Всего в этом году от Сочи подлежат призыву чуть более 800 парней.

- Традиционно наш город в лидерах среди муниципалитетов региона. В прошлом году мы превысили план на 13 % и получили переходящий вымпел военного комиссариата Краснодарского края за лучшую организацию и проведение призыва, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, осенняя призывная кампания будет идти до конца 2022 года. На данный момент Сочи идет с опережением поставленного плана.