В Краснодаре приют «Краснодог» начал стерилизацию собак на президентский грант

Ветеринары «Краснодога» бесплатно стерилизуют 600 бездомных собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приют для пострадавших животных «Краснодог» начал реализацию проекта «Несобачкина столица. Краснодог за стерилизацию», выигравший второй конкурс Фонд президентских грантов летом 2022 года.

На проект «Несобачкина столица. Краснодог за стерилизацию» приют получит более 2,9 млн рублей. На эти средства будут бесплатно стерилизованы и чипированы 600 условно поднадзорных собак.

– За бесплатной стерилизацией к нам может обратиться любой краснодарец, если у него есть возможность передержать собаку после операции. Наши врачи в назначенное время проведут операцию и дадут все необходимые рекомендации по послеоперационному уходу. Также животному будут установлены чип и бирка на ухо, маркирующие его как стерилизованное, – рассказали «КП»-Кубань» в приюте «Краснодог». – Стерилизации и кастрации проводятся совершенно бесплатно, но только по предварительной записи по телефону: + 7 (918) 333-03-85.