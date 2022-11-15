Мужчина систематически не платил за коммуналку.

У Олега Лысакова из Анапы, ранившего трех полицейских, был долг трехлетней давности за свет. Об этом стало известно kp.ru. Согласно базе данных приставов, мужчина систематически не платил за коммуналку. По некоторым данным, у него была принципиальная позиция, мол блага цивилизации должны быть бесплатными. В итоге на неплательщика стали заводить исполнительные производства. Всего он задолжал государству почти 50 тысяч рублей.

Первое исполнительное производство заведено 29 декабря 2020 года за 12 030 рублей неуплаченного долга. А в феврале 2022 года на него открыли еще два производства на сумму 16 527 рублей и 17 960 рублей.

Кстати, помимо долгов за коммуналку, на Олеге Лысакове числятся еще и неоплаченные пени и штрафы на общую сумму в 20 тысяч рублей.

Из-за долгов по коммунальным платежам пришли сотрудники энергосбытовой компании, которые собирались обрезать электричество. Но в ответ Олег Лысаков открыл огонь.

- Хозяин дома агрессивно отреагировал на это — ранил ножом двух полицейских и забаррикадировался в своем доме, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А после стрелял в сторону сотрудника СК и ранил еще одного полицейского. Ответным огнем Олега Лысакова убили. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.