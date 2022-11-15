На Кубани компенсацию за газификацию домов получили более 170 жителей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае при газификации компенсируют расходы, затраченные на проектирование и подключение сети. Деньги вернули в этом году уже более 170 местных жителей.

– По президентской программе газ бесплатно проводят только до границ земельных участков в населенных пунктах. Дальше жители ведут работы за свой счет. Так как не многие могут позволить себе это, у нас есть программы по возмещению части средств социально незащищенным категориям граждан, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

174 жителя региона уже вернули часть средств за газификацию дома. На это было направлено 12 млн рублей.

Активнее всех новой мерой поддержки пользуются в Анапе, Отрадненском, Усть-Лабинском, Лабинском и Динском районах. Получить компенсацию до 75 тысяч рублей могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года.