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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:54

На Кубани компенсацию за газификацию домов получили более 170 жителей

Новой мерой поддержки пользуются жители разных районов края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае при газификации компенсируют расходы, затраченные на проектирование и подключение сети. Деньги вернули в этом году уже более 170 местных жителей.

– По президентской программе газ бесплатно проводят только до границ земельных участков в населенных пунктах. Дальше жители ведут работы за свой счет. Так как не многие могут позволить себе это, у нас есть программы по возмещению части средств социально незащищенным категориям граждан, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

174 жителя региона уже вернули часть средств за газификацию дома. На это было направлено 12 млн рублей.

Активнее всех новой мерой поддержки пользуются в Анапе, Отрадненском, Усть-Лабинском, Лабинском и Динском районах. Получить компенсацию до 75 тысяч рублей могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года.