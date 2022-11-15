Туристок сняли на видео Фото: Виктор КЛЮШКИН

Абсолютно голые туристки в Сочи устроили фотосессию на глазах у прохожих. Прогуливающиеся по набережной курорта сделали многочисленные видео и разослали его по городским пабликам.

- Откровенные девчонки на пляже «Чайка». Фотосессию в костюме Евы устроили девушки на глазах у прохожих, - сообщает Телеграм-канал "Сочи №1".

Напомним, в Сочи есть пляжи, которые знают все, кто привык отдыхать на берегу Черного моря без одежды. Однако и в людных местах встречаются туристы, которые предпочитают такой вид отдыха.

Надо сказать, законодательство четко определяет это как мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Наказанием за подобное поведение может быть административный штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.