Карусель сломалась, когда на ней катался ребенок. Фото: СУ СК по Адыгее.

Администратора парка развлечений в Майкопе осудят из-за травмы ребенка. Об этом сообщают в СУ СК по Адыгее. Этот несчастный случай произошел в апреле 2022 года во время катания на карусели. Аттракцион оказался сломан.

- На 9-летнего мальчика обрушилась верхняя часть его конструкции по причине разлома одного из удерживающих механизмов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Из-за этого ребенок получил травмы. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Однако ответить за несчастный случай придется администратору парка развлечений. По версии следствия, именно он эксплуатировал карусель после истечения в 2018 году срока ее службы.

- Кроме того, он внес изменения в конструкцию ее элементов без согласования с изготовителем оборудования, - уточняют следователи.

Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Совсем скоро он предстанет перед судом.