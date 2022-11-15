Мэрия Анапы добилась сноса коттеджного поселка «Златоград»

Суд стал на сторону мэрии

Администрация Анапы выиграла судное разбирательство с застройщиком коттеджного поселка «Златоград». Дома признали самостроями и постановили снести их.

- Суд Анапы согласился с доводами мэрии, признал дома самовольным строительством и постановил снести их, - сообщает РБК.

Установлено, что земли, где возводились коттеджи имеют значение сельскохозяйственных. Кроме этого, дома строились без разрешительной документации.

- Территория, где должен был появится целый поселок, не предназначена для размещения на нем индивидуального жилого дома, каких-либо строений, не связанных с сельскохозяйственным производством, — говорится в решении суда.

В свою очередь, ответчик утверждал, что жилые дома возводились с 2014 по 2020 год, когда земельные участки имели иной вид разрешенного использования — садово-дачное хозяйство. В эту категорию земли перевели по заявлению собственника участка в 2014 году. Позднее прокуратура потребовала отменить данное постановление, землям вернули статус сельскохозяйственных.

Суд постановил снести коттеджи в течение 30 дней.