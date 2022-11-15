В Сочи 20% вторичного жилья продается по доверенности

В начале ноября в данном сегменте на продажу были выставлены 377 объектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи 20% квартир на вторичном рынке продаются по доверенности. В начале ноября в данном сегменте на продажу были выставлены 377 объектов. Собственники указывали в объявлениях, что квартира продается либо по доверенности, либо в связи с переездом.

- Есть ряд механизмов удаленного проведения сделки, в связи с этим продажа по доверенности не востребована даже при условии физического нахождения собственника где-то в другом месте, – отмечают риелторы.

К слову, дистанционные сделки актуально в курортных городах Краснодарского края. Иногда покупатель не может приехать в город. По словам экспертов, продавец по доверенности может выступать лишь подписантом документов. Однако деньги должны будут поступить на счет реального собственника недвижимости.

Для безопасного проведения подобных операций на сегодняшний день активно используются нотариусы.