Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 7:43

В Сочи 20% вторичного жилья продается по доверенности

Дистанционные сделки особенно востребованы в курортных городах Кубани
Ангелина НАЗАРЧУК
В начале ноября в данном сегменте на продажу были выставлены 377 объектов.

В начале ноября в данном сегменте на продажу были выставлены 377 объектов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи 20% квартир на вторичном рынке продаются по доверенности. В начале ноября в данном сегменте на продажу были выставлены 377 объектов. Собственники указывали в объявлениях, что квартира продается либо по доверенности, либо в связи с переездом.

- Есть ряд механизмов удаленного проведения сделки, в связи с этим продажа по доверенности не востребована даже при условии физического нахождения собственника где-то в другом месте, – отмечают риелторы.

К слову, дистанционные сделки актуально в курортных городах Краснодарского края. Иногда покупатель не может приехать в город. По словам экспертов, продавец по доверенности может выступать лишь подписантом документов. Однако деньги должны будут поступить на счет реального собственника недвижимости.

Для безопасного проведения подобных операций на сегодняшний день активно используются нотариусы.