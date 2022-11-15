В Туапсинском районе в ДТП пострадали 4 человека

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14 ноября около 8 часов утра в Туапсинском районе столкнулись две иномарки. Четыре человека пострадали.

- По предварительным данным, 54-летний мужчина на «Фольксваген Джетта» на скорости не справился с управлением на мокром дорожном покрытии и влетел в «Датсун Он До» на встречной полосе, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП с травмами были госпитализированы трое пассажиров «Фольксвагена» и один пассажир «Датсун». По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.