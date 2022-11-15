РНКБ выдал по госпрограмме льготной ипотеки кредиты на 2 млрд рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал более 600 кредитов на приобретение жилья в ипотеку в рамках государственной программы льготного кредитования на общую сумму более 2 млрд рублей. Напомним, с июня 2022 года ставка по данной программе составляет 7%. А при приобретении квартир в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования банка или у застройщиков, относящихся к стратегическим партнёрам банка, клиенты РНКБ могут получить льготный кредит по ставке 6%.

Максимальная сумма ипотечного кредита по данной программе для приобретения строящегося жилья в новостройках в Республике Крым, г. Севастополе и Краснодарском крае составляет 6 млн рублей а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 12 млн рублей. Первый взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости. Программа льготной ипотеки действует до конца 2022 года.

Отметим, что в 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе льготной ипотеки. Средний чек ипотечного кредита по данной программе на сегодняшний день составляет 3,4 млн рублей, чаще всего приобретаются 1-комнатные квартиры.

Жители всех регионах РФ могут оформить ипотечный кредит на квартиру в Крыму дистанционно, не приезжая на полуостров – в РНКБ сделка проходит онлайн, а документы подписываются электронной подписью. На сегодняшний день банк уже выдал в рамках дистанционной ипотеки около 370 млн рублей, из них более трети выданы на льготных условиях в рамках программ господдержки.

Подробнее с условиями льготной ипотеки можно ознакомиться на сайте РНКБ и там же подать заявку на кредит.