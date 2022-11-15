В Краснодаре выбрали подрядчика для ремонта пяти улиц Фото: krd.ru

В Краснодаре выбрали подрядчика для ремонта пяти улиц. Об этом сообщили на еженедельном аппаратном совещании.

Подрядную организацию выбрали для реконструкции улиц Александровской, им. Циолковского, Зиповской, Ратной Славы, Симферопольской и для строительства подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан в районе ККБ № 2.

Уточняется, что работы стартуют в ближайшее время.

Так, по улицам Александровской, им. Циолковского, Ратной Славы заасфальтируют гравийные участки, сделают тротуары, велодорожки и освещение. По улице Зиповской на участке от улицы им. Байбакова до Московской проезжую часть расширят до четырех полос. На улице Симферопольской подготовят разворотное кольцо, отремонтируют и расширят до четырех полос железнодорожный переезд.

Подземный переход оборудуют лифтами и пандусами для маломобильных групп населения. А рядом с ним отремонтируют тротуары и обновят остановки.

Отмечается, что месте бывшего рынка «Михаил» появится большая плоскостная парковка.

- На этой неделе планируем пригласить подрядчиков, чтобы обсудить графики выполнения работ, временные схемы организации дорожного движения, взаимодействие с ресурсниками, потому что по каждому объекту почти половина работ связаны с переустройством инженерных коммуникаций, - отметил замглавы города Владимир Архипов.