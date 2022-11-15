С выздоровлением выписаны 94 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 49 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 5 детей, самому младшему из которых 8 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 11 положительных результатов, в Северском районе - 6, в Анапе – 4. По 3 человека заразились в Сочи, Новороссийске и Динском муниципалитете, по 2 – в Калининском, Крымском, Лабинском и Армавире.

В Апшеронском, Брюховецком, Выселковском, Кавказском, Красноармейском, Новокубанском, Отрадненском, Славянском, Тимашевском, Тихорецком и Туапсинском районах прибавилось по одному пациенту.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 4 пациента. С выздоровлением за сутки выписаны 94 человека.

Два пациента от осложнений заболевания скончались.