Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 8:41

На Кубани 12 промпредприятиям дополнительно выделят 25 млн рублей

Средства направят производствам из Краснодара, Новороссийска, Армавира и Лабинского района
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани 12 промпредприятиям дополнительно выделят 25 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 12 промпредприятиям дополнительно выделят 25 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 12 промпредприятиям дополнительно выделят 25 млн рублей. Средства направят производствам из Краснодара, Новороссийска, Армавира и Лабинского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- Комиссией по предоставлению мер господдержки в рамках отраслевой госпрограммы региона одобрено финансирование предприятий по четырем направлениям субсидирования, - сообщил и.о. руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Производствам упаковки из Армавира и Краснодара возместят часть затрат на техприсоединение к инженерным сетям, предприятию из Новороссийска - на уплату процентов по кредитам. А Краснодарскому предприятию – производителю инсинераторов частично возместят расходы на реализацию инвестпроекта по улучшению производства.

Еще восьми предприятиям из Краснодара, Армавира и Лабинского района дополнительно выделят более 20,5 миллионов рублей. Производствам возместят половину затрат на уплату аванса для покупки в лизинг оборудования.