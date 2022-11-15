На Кубани 12 промпредприятиям дополнительно выделят 25 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 12 промпредприятиям дополнительно выделят 25 млн рублей. Средства направят производствам из Краснодара, Новороссийска, Армавира и Лабинского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- Комиссией по предоставлению мер господдержки в рамках отраслевой госпрограммы региона одобрено финансирование предприятий по четырем направлениям субсидирования, - сообщил и.о. руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Производствам упаковки из Армавира и Краснодара возместят часть затрат на техприсоединение к инженерным сетям, предприятию из Новороссийска - на уплату процентов по кредитам. А Краснодарскому предприятию – производителю инсинераторов частично возместят расходы на реализацию инвестпроекта по улучшению производства.

Еще восьми предприятиям из Краснодара, Армавира и Лабинского района дополнительно выделят более 20,5 миллионов рублей. Производствам возместят половину затрат на уплату аванса для покупки в лизинг оборудования.