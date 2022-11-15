Выплаты оформили почти 62 тысячи семей Фото: Артем КИЛЬКИН

Выплаты на первого ребенка на Кубани получили почти 62 тысячи семей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Семьи оформили меру поддержки за 10 месяцев 2022 года. Ежемесячная выплата составляет 12 тысяч 962 рубля. Получать их могут семьи, в которых доход не превышает 29 тысяч 130 рублей на человека.

- Она предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения. Пособие можно получать в течение трех лет со дня рождения первенца. Переоформлять его нужно раз в год, - сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.

Напомним, для оформления выплат на первенца, третьего или последующих детей можно обратиться в МФЦ, через «Госуслуги», интерактивный портал органов соцзащиты населения или в управление соцзащиты по месту жительства.